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استمرار توقف العالمية للنترات بالسويس وحقوقيين يزورون الشركة‎

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استمرار توقف العالمية للنترات بالسويس وحقوقيين يزورون الشركة‎ استمرار توقف العالمية للنترات بالسويس وحقوقيين يزورون الشركة‎

شركة النترات العالمية لإيقاف العمل بالسويس

واصل عمال شركة النترات العالمية بالسويس إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم العاشر بعد صطدام بين العمال وإدارة الشركة بسبب قرار إداري بفصل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ، حيث قام وفد حقوقي ممثل عن نقابات مستقلة ومنظمات حقوقية بزيارة الشركة والمعتصمين معلنين تضامنهم مع المحتجين.

واصدر عمال الشركة بيان يكذبون خلاله تصريحات صدرت عن إدارة الشركة بأن مشكلة الشركة تم حلها وأن الأضراب لم يكن سببه فصل العمال ، مؤكدين أن فصل اللجنة العمالية بالكامل هي ما تسبب فى الأزمة وتوقف العمل بالشركة .

كانت أصدرت الجمعية العمومية للعاملين بشركة السويس للنترات يوم الأربعاء الماضي قرارًا بتصعيد قرار الإعتصام الى اضراب عن العمل وذلك بعد إعلان مدير المصنع بالتهديد لباقي العمال بالفصل على حد وصفهم.

كان حرر عمال شركة النترات العالمية بالسويس بلاغا تحت رقم 1041 إداري عتاقة ضد أدارة الشركة يتهمونهم بغلق وأيقاف العمل بالشركة لمدة يومان على خلفية قيامهم بفصل أعضاء اللجنة النقابية بشكل تعسفي كما وصف العمال .

من جانبها قامت أدارة الشركة بتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة يتهمونهم بمنع إداري الشركة من الدخول والتظاهر بشكل مخالف للقانون أمام باب الشركة.

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