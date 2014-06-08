الشاعر أحمد شبكة يهدى ديوانه”عصير قصب” للإعلاميان يسرى فودة وإبراهيم عيسى

وصف الشاعر أحمد شبكة قصائد ديوانه “عصير قصب”،والتى وصل عددها إلى 51قصيدة بانها تفاصيل تتجمع تتلمع تتسمى وطن.

> الديوان صدر مؤخرا عن دار مقام للنشر والتوزيع ،وصمم غلافه فنان الكاريكاتير هاني شمس، وقام برسم الرسوم الداخلية الفنان إسلام القوصي.

> ويحمل الغلاف الأخير للديوان، قصيدة “فاجومي عاش” التي كتبها شبكة في رثاء الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وافتتح بها الإعلامي يسري فودة الحلقة الخاصة التى قدمها عقب وفاة “نجم”فى برنامجه” أخر كلام”

شبكة الذي يكتب الشعر منذ 20 عاما، لم يعتبر صدور ديوانه الأول في 2014 تأخرا عن الموعد المناسب، مؤكدا أن اهتمامه بنشر ما يكتب بدأ بعد ثورة يناير وعبر مواقع التواصل الإجتماعي التي أتاحت لأي صاحب موهبة اختبارها دون الحاجة للوقوف على عتبات الصحف ووسائل النشر المختلفة، وبالفعل تلقى العديد من علامات الاعجاب التي دفعته لتجميع ما يكتب بعد زيادة انتاجه تأثرا بالأحداث التي مرت بها مصر خلال 3 سنوات، في كتاب واحد تحمست لنشره زمزم صالح مدير مقام للنشر والتوزيع .

> وبجانب يسري فودة والفاجومي، أهدى شبكة ديوانه الأول عصير قصب، للكاتب عمر طاهر والشاعر الشاب مصطفي إبراهيم والصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى. ومن المنتظر أن يحتفل أحمد شبكة باطلاق الديوان في القاهرة والإسكندرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة