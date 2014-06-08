أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الشاعر أحمد شبكة يهدى ديوانه”عصير قصب” للإعلاميان يسرى فودة وإبراهيم عيسى

Google+ Print
الشاعر أحمد شبكة يهدى ديوانه”عصير قصب” للإعلاميان يسرى فودة وإبراهيم عيسى الشاعر أحمد شبكة يهدى ديوانه”عصير قصب” للإعلاميان يسرى فودة وإبراهيم عيسى

وصف الشاعر أحمد قصائد ديوانه “عصير قصب”،والتى وصل عددها إلى 51قصيدة بانها تفاصيل تتجمع تتلمع تتسمى وطن.
> الديوان صدر مؤخرا عن دار مقام للنشر والتوزيع ،وصمم غلافه فنان الكاريكاتير هاني شمس، وقام برسم الرسوم الداخلية الفنان إسلام القوصي.
> ويحمل الغلاف الأخير للديوان، قصيدة “فاجومي عاش” التي كتبها شبكة في رثاء الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وافتتح بها الإعلامي يسري فودة الحلقة الخاصة التى قدمها عقب وفاة “نجم”فى برنامجه” أخر كلام”

شبكة الذي يكتب الشعر منذ 20 عاما، لم يعتبر صدور ديوانه الأول في 2014 تأخرا عن الموعد المناسب، مؤكدا أن اهتمامه بنشر ما يكتب بدأ بعد ثورة يناير وعبر مواقع التواصل الإجتماعي التي أتاحت لأي صاحب موهبة اختبارها دون الحاجة للوقوف على عتبات الصحف ووسائل النشر المختلفة، وبالفعل تلقى العديد من علامات الاعجاب التي دفعته لتجميع ما يكتب بعد زيادة انتاجه تأثرا بالأحداث التي مرت بها خلال 3 سنوات، في كتاب واحد تحمست لنشره زمزم صالح مدير مقام للنشر والتوزيع .
> وبجانب يسري فودة والفاجومي، أهدى شبكة ديوانه الأول عصير قصب، للكاتب عمر طاهر والشاعر الشاب مصطفي إبراهيم والصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى. ومن المنتظر أن يحتفل أحمد شبكة باطلاق الديوان في القاهرة والإسكندرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة