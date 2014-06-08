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مقتل ضابط في الشرطة العراقية وإصابة ثلاثة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب تكريت

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مقتل ضابط في الشرطة العراقية وإصابة ثلاثة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب تكريت مقتل ضابط في الشرطة العراقية وإصابة ثلاثة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب تكريت

أرشيفية

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين اليوم الأحد ، بأن ضابطا برتبة عقيد في الشرطة الاتحادية قتل ، فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه أحدهم ضابط برتبة نقيب إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي تكريت مركز المحافظة، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في ناحية الاسحاقي جنوب تكريت انفجرت اليوم الاحد مستهدفة موكب ضابط برتبة عقيد في اللواء 17 شرطة اتحادية مما أسفر عن مقتله في الحال وإصابة ثلاثة من مرافقيه أحدهم ضابط برتبة نقيب .

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية فرضت طوقا أمني حول مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى والجثة الى دائر الطب الشرعي .
> وكانت محافظة صلاح الدين شهدت اليوم مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تكريت .

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