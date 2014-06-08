فابيوس: لا أحد يريد رؤية أوكرانيا لا في الاتحاد الأوروبي ولا في الناتو

أعلن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، أن أغلبية الدول الأوروبية لا ترغب برؤية أوكرانيا في صفوف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وقال فابيوس بهذا الصدد: “عندما أتحدث مع زملائي الأوروبيين فانني ألحظ أن فكرة انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي لا تجد تأييدا لدى أحد منهم. وهذا واضح”، ومع ذلك، أقر فابيوس بأن كلمة الرئيس الأوكراني الجديد بوروشينكو خلال تنصيبه كانت من الواضح “أنها مؤيدة لاوروبا” حسب مضمونها، ومن الممكن حتى أوروبية أكثر “مما أرادته دول الاتحاد الأوروبي”.

كما لفت فابيوس الى أنه لا أحد من “الزملاء الغربيين يريد انضمام أوكرانيا الى الناتو” كذلك، مؤكدا أنه “حتى الأمريكيين لا يريدون ذلك”. وأكد في موضوع آخر أن فرنسا لا تنوي خرق عقد توريد السفينتين من نوع “ميسترال” الى روسيا، موضحا أن “العقد وقع عام 2011، والسفينة الأولى جاهزة”.