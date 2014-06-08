وفاة الكوميدي محمد أبو الحسن

رحل فجر الأحد الفنّان المصري الكوميدي محمد أبو الحسن عن عمر يناهز 77 عاماً، وذلك عقب أزمة قلبية شديدة أصابته.

ولمحمد أبو الحسن أرشيف فنّي كبير، يحتل المسرح القسم الأكبر منه، وإن كانت له بعض الأدوار في السينما والتليفزيون.

ومن أشهر مسرحيات الفنان "سك على بناتك" مع الفنان الراحل فؤاد المهند، ومسرحية "المتزوجون" مع الفنان سمير غانم.

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