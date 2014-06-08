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فريق Callabro يفوز بلقب «بريتنز غوت تالنت» لهذا الموسم

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الأحد 08-06-2014 14:54

بعد أشهر من المنافسة على المركز الأوّل، فاز فريق Callabro بلقب Britain's Got Talent للعام 2014.

Callabro الذي تمّ إختياره من بين الـ 11 المشاركين في البرنامج، حاز على مبلغ مالي قيمته 250000 باوند بريطاني أي ما يساوي 419 ألف دولار أمريكي تقريباً، كما سيشارك في حفل Royal Variety Performance العالمي الذي يقام سنوياً في بريطانيا بحضور العائلة المالكة، التي شاركت الجمعة في ذكرى إنزال نورماندي بفرنسا.

وقد حازت المشتركة Lucy Kay على المركز الثاني، بينما فاز Bars & Melody بالمركز الثالث.

وبالرغم من عدم فوزها باللقب، قالت Kay إن مشاركتها في هذا الموسم من Britain's Got Talent كانت تجربة ممتعة بالفعل.

يشار إلى لجنة تحكيم البرنامج تتألف من: David Walliams، Alesha Dixon، Amanda Holden، و النجم Simon Cowell الذي اثار ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد إرتباطه بزوجة صديقه.

 

 

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