زوجة محمد عبده تنضمّ إليه بعد حفله في "موازين"

ليلة من ألف ليلة طربية عاشها الجمهور المغربي الذي بدأ يتوافد باكراً إلى ملعب النهضة ليحضر حفل "فنان العرب" محمد عبده الذي يغني للمرة الأولى في حفل في المغرب بعد آخر حفل له عام 1995 في مسرح "الخامس" الذي جمعه مع الفنانة وردة الجزائرية. قبل حفل الفنان محمد عبده بقي في الفندق لمدة ثلاثة أيام ولم يغادر غرفته إلا ما ندر سوى لإجراء المؤتمر الصحفي والبروفات. يوم حفله استيقظ باكراً ونزل إلى حديقة الفندق حيث تناول فطوره. واللافت قدوم رئيس "روتانا" للصوتيات سالم الهندي الذي جاء خصيصاً لحضور حفل الفنان محمد عبده. عند العاشرة والربع وبعد انقضاء صلاة العشاء بدأ "فنان العرب" حفله حيث دخل المسرح وسط تصفيق جمهور افترش ملعب "النهضة" من كافة جوانبه. وجّه محمد عبده تحية إكبار لهذا الحضور واصفاً الشعب المغربي بالشعب المثقف والموسيقي. بدأ حفله بأغنية "شبيه الريح" التي جعلت الجمهور يرقص طرباً ويردد كلمات الأغنية خاصة أنها من الأغاني الطويلة والصعبة لمحمد عبده. ومع ذلك رددها الجمهور. وقد سعد محمد عبده عند مشاهدته الجمهور حافظاً أغانيه. ثم غنى بعد ذلك "واختلفنا" و"يا ام النور"، والجمهور يردد الأغاني خلفه ليصل إلى الأغنية المنتظرة وهي "الأماكن" التي أشعلت الجمهور حماساً ورقصاً. وبدأ الجمهور يصرخ حماساً لهذا الحفل المتألق. ساعة ونصف من الغناء وقت قصير لم يعتده محمد عبده بحفلاته وهو الذي اعتاد على الغناء خمس ساعات متواصلة. لكن حفله هذا لم يشبع رغبته في الغناء أمام هذا العدد الكبير من الجماهير الذين خاطبوه وحملوا يافطات كتب عليها اسمه. عاد محمد عبده إلى الفندق رافضاً إجراء أي لقاء مع أي وسيلة إعلامية مكتفياً فيما قدمه في الحفل والمؤتمر الصحفي، حتى أنه لم يلتق مع الفنانة نوال الكويتية التي غادرت الرباط صباحاً. وكان المطرب المغربي يوسف كلزيم قد افتتح الحفل.

إجازة عائلية

علم "سيدتي نت" أن زوجة الفنان محمد عبده قادمة إلى المغرب لتمضية إجازة في مراكش برفقة ابنهما خالد وسوف يغادر مساء اليوم الأحد إلى مراكش لقضاء إجازة عائلية صيفية. وقد علمت "سيدتي" أن محمد عبده سجل أغنية في أحد استوديوهات الرباط برفقة سالم الهندي. كما سجلت الفنانة نوال الكويتية "تتر" المسلسل الخليجي "أربعة قلوب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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