"شكلك مش غريب": هل أثنت هيفاء على ميس حمدان في تقليد إليسا مديحاً أم لأسباب أخرى؟

مع انطلاق الحلقة، انتقل برنامج "شكلك مش غريب" إلى مرحلة جديدة من المنافسة، والتي ستحدد من هم المتسابقون الذين سيتأهلون إلى النهائيات، وتمّ تسليط الضوء منذ بدايتها على مسلسل "كلام على ورق" الذي أبدى أعضاء لجنة التحكيم رأيهم به، حتى أنه أُعلن من خلال برنامج "شكلك مش غريب" أن هيفاء وهبي ستكون نجمة رمضان 2014.

الإطلالة الأولى كانت لـ "جينيفر غراوت" التي غنت للفنانة ميادة الحناوي "أنا بعشقك". فأثنت هيفاء على شكلها وأدائها واعتبرت أنها أجمل أغنية حب، أما حكيم فرأى أن جينفير "أجمل قطة غربي تجسد شخصية قطة شرقي"، أما محمد سامي فاعتبر أن جينيفر في هذه الحلقة كانت الأفضل، مع أنها فازت في الحلقة الماضية.

هيفاء تصوّر ميس بهاتفها

ميس حمدان أبدعت بتقليد إليسا، غناءً وحركةً وكلاماً، فقال لها حكيم: " انت عملتيها مية مية"، أما هيفاء التي ركزت على تصويرها بهاتفها لإعجابها بوصلتها، فوجدتها أكثر من رائعة بكل تفاصيلها، بصوتها كما بطريقة حركة الجسد، مشيرة أنها أفضل المرات التي تقلّد فيها، بينما محمد قال سامي لـ ميس:" أنت أجدت في تقليد إليسا بشكل "فمها والغمازة".

عبد المنعم عمايري يتعرض لحملة انتقاد شديد

على عكس ميس، أخفق عبد المنعم عمايري للمرة الثانية في البرنامج (الأولى بتقليده كاظم الساهر)، وذلك عندما قلد عبد الحليم حافظ، مع الإشارة إلى أن عمايري تعرض لحملة انتقاد شديد بسبب مشاركته في برنامج لا يتناسب مع حجمه وتاريخه الفني. عبد المنعم في هذه الحلقة لم يصب عبد الحليم في شكله تحديداً، هو الذي قال إنه حاول أن ينقل صورة وحالة عبد الحليم من إحدى الحفلات خلال مرضه. حكيم أكد أنه من خلال عبد المنعم اكتشف نقاطاً إضافية في شخصية عبد الحليم، بينما رأت فيه هيفاء عبد الحليم المخضرم، موضحة أنها تحب "حليم" ومتابعة جيدة له، لكنها رأت أن عبد المنعم كان أقوى في المرات السابقة، وانتقدت صوته وإحساسه، أما محمد سامي فأشار إلى أنه لم يكن موفقاً ولا يجوز أن يقلد عبد الحليم من خلال حفلة واحدة، مشيراً إلى أنها أقل مرة يجيد في مهمته في التقليد.

خالد الشاعر قلد ليونيل ريتشي، فاعتبرت هيفاء أنه نجح إلى حد كبير في مهمته، أما حكيم فأوضح أنه شارك ليونيل ريتشي في ثلاث حفلات، وأشار إلى أنه رأى خالد الشاعر فيه. ولكن ينقصه 10 سنتميرات، أما محمد سامي فأعجب بتقليد خالد لـ ليونيل ريتشي صوتاً وشكلاً.

ديما أضاعت شيئاً ما

ديما قندلفت في تقليد ها لـ نوال الزغبي، رأى حكيم أنها "زادت" في الأداء والحلاوة، أما هيفاء فرأت أنها اختارت تقليد فنانة محبوبة وديما "سوبر محبوبة ومن ألذّ الشخصيات" في البرنامج، ولكنها رأت أنها أضاعت شيئاً ما في شخصية نوال، بينما وجد محمد سامي أنها لم تقترب من شخصية نوال.

وائل منصور الذي قلّد محمد عبده، قالت له هيفاء:" هذا فنان العرب لماذا لم تجد تقليده؟ كان هذا الأمر ناقصاً في الشكل أولاً وأنا شاهدت وائل وليس فنان العرب"، أما حكيم فقال: "وائل حمّال الأسية" ومحمد عبده "وحش" ومن الصعب على أي مطرب أن يقلده، بينما وجد محمد سامي، أنه قاربه في "عُرب" الصوت.

باسمة تقمّصت شخصية ويتني هيوستن ونجحت أداءً وصوتاً. ولكن ليس شكلاً. هيفاء شكرت باسمة على كونها فنانة لبنانية ولكونها قلدت ويتني هيوستن. ورأت أنها أكثر من رائعة، حكيم وجد أنها تميزت بصوتها وأدائها واستحضرت روح وشخصية ويتني هيوستن، أما محمد سامي فقال إنه سمع صوتاً جباراً ورهيباً.

تامر عبد المنعم تقمّص شخصية وليد توفيق بطريقة غير موفقة في الشكل كما في الصوت، وخلال الاستعراض مازحت هيفاء محمد سامي في محاولة لنقل أجواء أغنية happy birthday to you التي اعتبرت أنها أغنية الأجيال. حكيم أبدى إعجابه بقدرات تامر التمثيلية، مما يغفر له ضعف أدائه الصوتي، أما محمد سامي، فاعتبر أن تامر قلد وليد توفيق بشكل جيد ولكن أخفق شكلاً.

وكما هو متوقع فازت باسمة في هذه الحلقة مع أن ميس نالت في تقليدها لـ إليسا 12 علامة من محمد سامي كما من هيفاء، ربما لأن هيفاء حاولت أن تردّ لـ إليسا جميلها بتضامنها معها خلال الهجوم الذي تعرضت له من آثار الحكيم بسبب فيلم "حلاوة روح"، أو ربما أيضاً لأنها فرحت بتقليد ميس لـ إليسا كونها ألدّ منافسة لها، وهذا ما يؤكده أكثر من موقف بينهما وآخرها عندما اعتبرت إليسا أن هيفاء " عملت شيء من لا شيء"، مما جعل هيفاء تذكّرها بلقبها "ملكة النشاز".

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