أم بي سي تؤكد "أمس أحبك وباجر وبعده" لا يتعرّض لزنا المحارم، وباسم عبد الامير: الحوار فهم بشكل خاطىء

يبدو أن الضجّة التّي أثارها عرض بورمو مسلسل "أمس أحبك وباجر وبعده" المقرر عرضه على قناة "الأم بي سي" والتّي أسفرت عن هجمة نيابية وشعبية كويتية وخليجية ضد العمل الذي أُتّهم بانّه يروّج لزنا المحارم.

ورغم نفي بطلة المسلسل النّجمة الكويتية إلهام الفضالة لما أثير وتأكيدها أن المشهد الذي عرض في البرومو ليس كاملاً، وتأكيد فريق العمل في تصريحات مختلفة أنّ المسلسل يتسق قيم وعادات وتقاليد المجتمع الخليجي والعربي إلاّ أنّ الهجمة على العمل لم تتوقف بعد، وانما هناك أصوات تطالب بمقطاعته.

ودفعت هذه الهجمة المنتج والفنّان باسم عبد الأمير للتأكيد على أنّ المسلسل لا يسيء إلى المجتمع الخليجي بأي شكل من الأشكال، وأضاف عبد الأمير"أنّ الحوار الذي دار بين الفنانة إلهام الفضالة وزوجها تم تفسيره بشكل خاطئ، والجملة المثار حولها الجدل هي "يا ظالم أنت جامع أختين بالحرام"، وما تقصده الفضالة أنّ صديقتها التّي تزوجت زوجها هي بمنزلة أختها، لاسيما وأنّ العلاقة التّي تربط بينهما وطيدة منذ الصغر".

من جانبها أصدرت مجموعة "الأم بي سي" بيان مقتضب مساء السبت جاء فيه: "توضيحاً للضجة المُفتعلة التّي أثيرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي والمنتديات الالكترونية وغيرها، بخصوص مسلسل "أمس أحبك وباجر وبعده"، المُزمع عرضه على "الأم بي سي" خلال شهر رمضان، أوضحت "مجموعة MBC" التالي:

أولاً، إنّ الجدل الحاصل حول العمل، والحملة التّي طالته، بُنيت على مقطع مجتزء من الإعلان الترويجي الذي اختارته "الأم بي سي" وعرضته في 30 ثانية، وهو بأي حال من الأحوال، لا يمكن أنّ يعكس بأمانة محتوى مسلسل من 30 حلقة. وبالتالي فإنّ الأحكام المسبقة التّي أُطلقت بحقّ العمل بنيت على أسس غير صلبة وتحليلات وتكهّنات لا تمتّ لحقيقة المسلسل بصلة.

ثانياً، إن من أطلق الأحكام على العمل وشنّ الحملة عليه افترض خطأً أنّ الامرأتين اللتين يتناولهما الإعلان الترويجي تلعبان دور الأختين في المسلسل. لكن في الحقيقة هما صديقتان لا أختان. والحوار الدائر في المقطع الإعلاني يُظهر ذلك حيث تصف إحداهما الأخرى أنها صديقة بمنزلة الأخت، وبالتالي فإن كل الحملة التي طالت المسلسل بوصفه يتطرّق إلى قضية "زنا المحارم"، لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، لا درامياً ولا واقعياً.

ثالثاً، إن نَص مسلسل "أمس أحبك وباجر وبعده" كان قد أجيز من قبل وزارة الإعلام الكويتية، كما هو حال جميع الأعمال الدرامية التي تحصل على تصاريح قبل تصويرها. فضلاً عن أن MBC حريصة كل الحرص على المحتوى المعروض على جميع قنواتها لناحية ضرورة ملاءمته للمشاهدة العائلية.

وختاماً تؤكد MBC أن مسسلسل "أمس أحبك وباجر وبعده" هو مسلسل درامي متميّز، يلاءم العائلة العربية بجميع أفرادها، سواءً في شهر رمضان أو غيره من أشهر السّنة. لذا، اقتضى التنويه، على أمل أنّ يسهم التوضيح بوضع حدّ للتكهّنات والافتراءات والحملات المُغرضة التّي طالت المسلسل بشكل استباقي، في الوقت الذي لم يشاهده أحدٌ بعد غير القيّمين عليه والمعنيّين به.

يذكر أنّ المسلسل من تأليف هبة حمادة وإخراج محمد القفاص، وبطولة نخبة من الفنانين على رأسهم إلهام الفضالة وعبدالمحسن النمر، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، منهم خالد البريكي، وشجون، وفاطمة الصفي، وبشار الشطي، ويعقوب عبدالله، وهبة الدري وسيقوم النّجم محمد عساف بغناء مقدمته الغنائية.

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