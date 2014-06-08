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جاستين بيبر وراء إنفصال ريتا أورا عن حبيبها كالفين هاريس

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الأحد 08-06-2014 17:40

يبدو أن النجم العالمي Justin Bieber هو السبب الأساسي في إنفصال المغنية Rita Ora عن حبيبها الكاتب والمنتج الموسيقي Calvin Harris.

ففي الفترة الأخيرة حصل إنجذاب لافت بين Bieber و Ora، وإقتربا من بعض لدرجة تخطّت حدود الصداقة العادية.

وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن علاقة Rita و Justin بدأت منذ عدّة أشهر حيث كانا داخل إستديو التسجيل وتصرفّا معاً بطريقة مثيرة للشكوك.

وخلال وجودهما في الإستديو لاحظ Calvin مدى حميمية العلاقة بين حبيبته و Justin Bieber، كما ضبطها وهي تجلس بين أحضانه.

في الوقت الذي أفاد فيه البعض أن Calvin يخطّط للزواج من Rita سرّاً، إنفضل الثنائي والآن ظهرت الأسباب الجوهرية والخفيّة لهذا الإنفصال الذي أعلن عنه Harris منذ أيام قليلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

 

 

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