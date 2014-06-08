هيفاء وإليسا... ولا يزال الصراع مستمراً!

يبدو أنّ دفاع إليسا عن هيفاء في الحملة التّي شنت ضدها في مصر في شأن فيلم "حلاوة روح" لم تشفع لها عند الأخيرة، وحتى إعجاب هيفاء بميس حمدان عندما قلّدت اليسا والذي وصل إلى حد تصويرها بكاميرتها الخاصّة وكيل المديح لها، لا يشبه على الاطلاق مديحها لعبد المنعم عمايري والشّخصيات التّي قلّدها أمثال ملحم بركات أو جورج وسوف أو سواهما، ولا يشبه أيضاً ثنائها على أداء ديما قندلفت والنّجمات اللواتي تفوقت بتقليدهن، ومن بينهن شاكيرا ومادونا أو غيرهما.

ويبدو أنّ تقليد ميس حمدان لإليسا في برنامج تترأس هيفاء وهبي لجنة التّحكيم فيه والحكم عليها بطبيعة الحال، أثار حفيظة وغضب إليسا ومعجبيها، وجاء الرّد من هيفاء ومعجبيها أيضاً، من خلال التّغريدات التّي انتشرت على "تويتر" وربما إغفال محطة "أم بي سي" إرسال صور لميس وهي تقلّد إليسا إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية يدخل في الإطار نفسه.

وربما وجدت هيفاء في تقليد ميس لإليسا فرصة لردّ الصاع صاعين لإليسا التّي كانت قد طعنتها في موهبتها عندما اعتبرت إنّها لا تملك موهبة في الأساس ( فعلت شيء من لا شيء).

صحيح أن هيفاء ردّت عليها بعنف عندما قالت أنّ إليسا معروفة بأنها تحمل لقب ملكة النشاز، ولكنّها لم تفوّت على نفسها الفرصة الذهبية التّي وصلتها على طبق من فضة من خلال تقليد ميس لها، على الرغم من أنّها كانت موضوعية جداً في الحكم على أداء ميس، خصوصاً وإنّها لم تقل ما قاله محمد سامي بأنّ ميس نجحت بتقليد حتى "بقّها" أي فمها.

ولقد انتشرت ليلاً تغريدات وريتويتات وصور، حول حلقة الأمس من برنامج "شكلك مش غريب"، والتّي قلّدت فيها ميس حمدان تؤكّد أنّ الصراع بين النجمتين اللدودتين لا يزال قائماً ومستمراً، من بينها تغريدة تقول "مع بدايه تفاهة #شكلك_مش_غريب نقوم بعمل ترند اليوم مساءً يافانززز إليسا بدنا همتكم"، بينما جاء في تغريدة أخرى "ياخي تقتلني ميس لما تعوج فمها وهيا تقلد اليسا ".

وستطل إليسا الثلاثاء في برنامج "هيدا حكي" فكيف سترد على هيفاء وهبي؟!!

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