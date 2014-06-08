محمد بن زايد يحضر تنصيب السيسي رئيسا لمصر

نقل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تهاني وتبريكات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وشعب دولة الإمارات الى فخامة المشير عبدالفتاح السيسي بمناسبة تسلمه مهام عمله رئيسا لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد ابوظبي حفل تنصيب فخامة المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية الذي أقيم بقصر الاتحادية الرئاسي وسط حضور عدد من الملوك وقادة وأولياء عهود ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والاجنبية وكبار ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية وحشد من الشخصيات والمدعوين.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المشير عبدالفتاح السيسي على نيل ثقة شعب مصر العظيم في أن يقود مصر في هذه المرحلة التاريخية المهمة .. داعيا الله عز وجل أن يوفقه في أداء مهامه وأعماله من أجل تحقيق العزة والتقدم والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

وأعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن ثقته بحكمة وقدرة الرئيس المصري من خلال موقعه الجديد على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في التنمية والكرامة والاستقرار والأمان.

رافق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حضور حفل التنصيب وفد ضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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