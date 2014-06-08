ميدو: مستوى الحكم مثير للشفقة

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن غضبه من التحكيم هو ولاعبيه بعد الهزيمة من مازيمبي الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي أسقط على أرضه، ضيفه الزمالك بهدف من دون رد.. وعرقل مهمة الفريق الأبيض في الترشح لنصف نهائي البطولة.

بعد المباراة، ذهب اللاعبون واحتدوا على حكم المباراة، وحاولوا الاعتداء عليه، لكن ميدو ردهم وأعادهم لملعبهم.

ميدو تحدث بعد المباراة عبر شبكة "BeINSPorts": "الجميع رأى الحكم، ومستواه".

وتابع "في رأيي أن التحكيم في إفريقيا في أسوأ حال ممكن، هو أسوأ شيء في الكرة الإفريقية، وهو ما يحول دون أن تنجح الفرق الإفريقية في منافسة أوروبا".

جدير بالذكر أن جوزيف لامبتي الحكم الذي قاد المباراة.

وأكمل ميدو "ما حدث من التحكيم كان محاولة تحجيم للاعبي الزمالك، وقد نجح في ذلك".

وصرح "مستوى التحكيم في إفريقيا مثير للشفقة".

وأتم "الجميع يعرف أن هناك حكم مصري تقدم بشكوى رسمية من قبل بأن رئيس نادي مازيمبي حاول رشوته.. الكاف لم يتحرك، الجميع يعرف تلك الحقائق، لكن ما الجدوى".