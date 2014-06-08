أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

شرائح الدجاج وسلطة الشمّر لاطفالكِ

Google+ Print
شرائح الدجاج وسلطة الشمّر لاطفالكِ شرائح الدجاج وسلطة الشمّر لاطفالكِ

الأحد 08-06-2014 16:01

المقادير:
-زوج من صدور الدجاج، منزوعة الجلد
-ملعقتا شاي من الدقيق متعدّد الإستعمالات
-ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
-بيضة
-40 غراماً من الكعك المطحون
-ملعقتا طعام من جبنة "البارميزان" المبشورة
-قطعة من الزبدة
-ملعقة طعام من زيت الزيتون
-شرائح من الليمون الحامض

مقادير السلطة:
-حبّة من بصل الشمر
-حبّة صغيرة من البصل الأحمر، مقشّرة (اختياري)
-ملعقة طعام من القبّار
-ملعقتا طعام من المايونيز
-ملعقتا شاي من عصير الليمون الحامض
-بضع أوراق من الشمر

طريقة التحضير:
1 -يسطّح زوج أفخاذ الدجاج بواسطة الشوبك، يغطّى بالدقيق ، ثم يغمس في البيض، فمزيج الكعك و"البارميزان".
2 -يحمّى كل من الزيت والزبدة في مقلاة توضع على نار متوسّطة، ويطهى كل جانب لمدّة 4 إلى 5 دقائق. ثم تضاف شرائح الحامض إلى المقلاة لنصف دقيقة.
3 -لإعداد السلطة: يفرم الشمر والبصل في حال استخدامه، ويمزج مع القبار والمايونيز وعصير الليمون الحامض.وتضاف أوراق الشمّر للتزيين.
(هذه المقادير تكفي لشخصين).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

اخترنا لك:

أعدّي اللحوح الحجازي مع علا رجب

الأرز البخاري لغداء يوم الإجازة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي