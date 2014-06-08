شرائح الدجاج وسلطة الشمّر لاطفالكِ

المقادير:

-زوج من صدور الدجاج، منزوعة الجلد

-ملعقتا شاي من الدقيق متعدّد الإستعمالات

-ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

-بيضة

-40 غراماً من الكعك المطحون

-ملعقتا طعام من جبنة "البارميزان" المبشورة

-قطعة من الزبدة

-ملعقة طعام من زيت الزيتون

-شرائح من الليمون الحامض

مقادير السلطة:

-حبّة من بصل الشمر

-حبّة صغيرة من البصل الأحمر، مقشّرة (اختياري)

-ملعقة طعام من القبّار

-ملعقتا طعام من المايونيز

-ملعقتا شاي من عصير الليمون الحامض

-بضع أوراق من الشمر

طريقة التحضير:

1 -يسطّح زوج أفخاذ الدجاج بواسطة الشوبك، يغطّى بالدقيق ، ثم يغمس في البيض، فمزيج الكعك و"البارميزان".

2 -يحمّى كل من الزيت والزبدة في مقلاة توضع على نار متوسّطة، ويطهى كل جانب لمدّة 4 إلى 5 دقائق. ثم تضاف شرائح الحامض إلى المقلاة لنصف دقيقة.

3 -لإعداد السلطة: يفرم الشمر والبصل في حال استخدامه، ويمزج مع القبار والمايونيز وعصير الليمون الحامض.وتضاف أوراق الشمّر للتزيين.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).

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