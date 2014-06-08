هروب 3 نزلاء من سجن كندي بمروحية

ذكرت الشرطة الكندية السبت 7 يونيو أن 3 نزلاء فروا من مركز اعتقال في مدينة كيبيك الكندية بمساعدة مروحية، في ثاني حالة هروب لسجناء بواسطة مروحية في هذا الإقليم خلال عامين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة آن ماثيو إن “المروحية اتجهت غربا بعد الهروب من مركز إعتقال أورزينفيل”. وأضافت ماثيو: “نحن نعمل مع الشركاء مثل مطارات مدينة كيبيك والمناطق المحيطة والقواعد العسكرية، وهناك بالطبع بحث على الأرض لتحديد موقع المروحية”.

وعممت الشرطة أوصاف النزلاء وأسماءهم على موقع تويتر، وهم إيف دينيس، ودينيس ليفيفر، وسيرج بوميرلو. وكان الفارون محتجزين في مركز الاعتقال انتظارا لمثولهم امام المحاكمة، اثنان منهما بتهم تتعلق بالمخدرات، بحسب الشرطة.

وفي مارس من العام الماضي، أجبر قائد مروحية تحت تهديد السلاح على الهبوط وانتشال سجينين من سجن سانت جيروم. وألقت الشرطة القبض على السجينين الفارين وكذلك المشتبه بمساعدتهما على الهرب في غضون ساعات قليلة عقب الحادث.