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ميرفت التلاوى لـ"شريهان أبو الحسن":سنقدم قانون العنف ضد المرأة للبرلمان

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ميرفت التلاوى لـ"شريهان أبو الحسن":سنقدم قانون العنف ضد المرأة للبرلمان ميرفت التلاوى لـ"شريهان أبو الحسن":سنقدم قانون العنف ضد المرأة للبرلمان

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن قانون التحرش خطوة جيدة من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، مؤكدة عند وجود برلمان سيتقدم المجلس بقانون العنف ضد المرأة كاملا.

وأضافت ميرفت التلاوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن" المذاع على فضائية "ontv" مع الإعلامية "شريهان أبو الحسن" أن المجلس القومى للمرأة طُلب منه قانونا للعنف ضد المرأة وكان به جزء خاص بالتحرش، بناءً على طلب من وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه عند زيادة عمليات التحرش فى الآونة الأخيرة قامت وزارة العدل بطلب أن يجتزئوا جزءا من قانون العنف وهو الخاص بالتحرش ويضيفونه على قانون العقوبات.

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