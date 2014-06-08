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قوات الأمن العراقية تقتل 30 عنصرًا من «داعش» في الموصل

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قتلت قوات الأمن العراقية، الأحد، 30 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، فيما لقي 8 مدنيين مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح بمدينة الموصل.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة «إفي»: قتلت قوات الأمن العراقية، بقصف جوي واشتباكات، 30 من عناصر تنظيم «داعش» بينهم 5 قناصون، في الأحياء الغربية لمدينة الموصل.

وأضاف أن الاشتباكات تجددت في الأحياء الغربية، منذ فجر الأحد، بين عناصر «داعش» التي تسيطر على بعض هذه الأحياء، وقوات الأمن التي تسعى لطردها منها، ولازالت مستمرة.

وأوضح المصدر أن 8 مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة القصف بقذائف الهاون على أحياء 17 تموز، والإصلاح الزراعي، والصحة واليرموك غربي الموصل.

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