رحيل وجمال يظهران في تشكيل الأهلي لمواجهة سيوي سبور

يدفع فتحي مبروك المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيل اضطراري لمواجهة سيوي سبور الإيفواري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وظهر عمرو جمال في التشكيل الأساسي رغم الأنباء التي تردد خلال الأيام الماضية عن غيابه بسبب الإصابة، بجانب ثمانية لاعبين.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للعودة إلى الصدارة التي خطفها النجم بالفوز على نكانا يوم السبت.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: رحيل - سعد سمير - محمد نجيب - أحمد فتحي.

الوسط: يدان - عاشور - تريزيجيه - مانجا - أحمد شكري.

الهجوم: عمرو جمال.