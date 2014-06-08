بالفيديو .. مجموعة أخطاء دفاع الزمالك تمنح مازيمبي هدفا

أخطأ عدد من لاعبي الزمالك في إحدى هجمات مازيمبي خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مما منح الفريق الكونجولي هدف التقدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 13 بعد كرة وصلت من الطرف الأيمن.

الأخطاء تبدأ من أحمد توفيق الذي رفض الالتحام مع ظهير مازيمبي داخل منطقة العمليات خوفا من ركلة جزاء.

ثم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر الذي فشل في إبعاد العرضية وتهيأت لرينفورد كالابا، الذي سددها.

ولكن أين قلبي الدفاع .. كان محمود فتح الله على خط المرمى يحاول إبعاد الكرة التي ارتطمت في قدم عبد الشافي وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

أيضا عمر جابر كان بجوار فتح الله، بينما صلاح سليمان على القائم البعيد دون مراقبة أي لاعب.

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