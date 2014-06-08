“الإندبندنت”: لا يحق لقطر اتخاذ أي إجراء قانوني حال سحب كأس العالم 2022

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية اليوم أن قطر لن تستطيع استئناف قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” في حال تجريدها من قبل الهيئة الحاكمة من حق استضافة كأس العالم 2022.

وقالت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – “إنه مع استمرار الجدل المحتدم بشأن مزاعم الفساد المحيطة بعملية التصويت، اتضح أن قطر وافقت على التنازل عن حقها في اتخاذ أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية ضد الفيفا عندما قدمت ملفها الأصلي للبطولة في عام 2010″.

وأضافت أن قطر، التي نفت جميع مزاعم الفساد والرشاوي التي تلاحقها، تخوض معركة شرسة كبرى للتمسك بكأس العالم، متوقعة أن يعرض الموضوع بقوة خلال مؤتمر ساوباولو يوم /الأربعاء/ القادم قبل يوم واحد من افتتاح كأس العالم 2014.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الأسباب المتوقعة لفشل الفيفا في إعادة التصويت لعام 2022، هى الإجراءات القانونية التى قد تتخذها قطر، مشيرة إلى أن الممثل القانوني لأحد الدول التي قدمت عطاءات الاستضافة قال لدائرة الرقابة الداخلية “إن جميع الدول المتنافسة وقعت على تعهد بالإلتزام بالميثاق الأخلاقي للفيفا، والذي يترتب عليه أن الخلافات يجري حسمها ضمن إطار الفيفا بمشاركة لجنة الاستئناف التابعة له”.

> ورأت الصحيفة أن ذلك يعني أنه لو قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة التصويت فلن تستطيع قطر اللجوء إلى المحاكم السويسرية المختصة.