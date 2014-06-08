إدارة مكافحة المخدرات بمطروح تضبط 114 حشيش بحوزة سائق

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطروح والقوة المرافقة من ضبط سائق وبحوزته 114 طربة لمخدر الحشيش عن طريق أحد الأكمنة التى أعدت له أثناء استقلاله سيارة بمدينة مرسى مطروح .

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطروح ،قد أكدت قيام “توفيق . س . ج” مواليد 1980 سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش ،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصاً لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح أثناء استقلاله السيارة رقم ج هـ أ 4899 مصر وبحيازته 114 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .