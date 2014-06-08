تموين بورسعيد تضبط 45 ألف لتر بنزين وسولار قبل تهريبه إلى دولة المغرب

توصلت تحريات قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد إلى قيام “الهوارى محمد بلحاج العشعاش” جزائرى الجنسية مالك مصنع جلاكسى العالمية للكيماويات بتجميع كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعم من قبل الدولة داخل براميل وتنكات بالمصنع ووضع عليها مادة لتغيير لونها ورائحتها تمهيدًا لتهريبها عبر ميناء بورسعيد البحرى إلى دولة المغرب على أنها مواد كيماوية، وعقب وصولها إلى المغرب يوضع عليها مادة أخرى لإعادتها إلى حالتها الطبيعية .

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع المذكور وضبط مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمصنع وتم ضبط “ 119 برميل سولار وبنزين ، تنك كبير ممتلئ ألف لتر سولار وبنزين ، تنك كبير ممتلئ بـ 1800 لتر “سولار وبنزين” ، فنطاس يحتوي 20 ألف لتر سولار وبنزين” .

ووجه مدير أمن بورسعيد الشكر للضباط والقوات القائمين على التحريات والضبط، وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية، مع التحفظ على المضبوطات على ذمة قرارات النيابة العامة .