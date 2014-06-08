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المدافع كيليني يقترب من تجديد تعاقده مع يوفنتوس

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المدافع كيليني يقترب من تجديد تعاقده مع يوفنتوس المدافع كيليني يقترب من تجديد تعاقده مع يوفنتوس

جورجيو كيليني

أفادت تقارير صحفية بأن جورجيو كيلينى مدافع يوفنتوس اقترب بالفعل من تجديد تعاقده مع ناديه حيث انه من المتوقع ان يتم توقيع العقد الجديد فى غضون الاسابيع القليلة القادمة .

ومما يذكر ان العقد الحالى لشيلينى الذى يبلغ من العمر 29 عاما ينتهى فى يونيو من العام القادم غير ان ادارة البيانكونيرى قررت التحرك بصورة مبكرة هذا الصيف لضمان استمرار الحصول على خدماته لعدة مواسم قادمة .

وذكرت صحيفة جازيتو ديلو سبورت الايطالية أن شيلينى الموجود حاليا فى البرازيل مع الاتزورى استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم وافق بالفعل على توقيع عقد جديد مع اليوفى حيث سيمتد هذا العقد حتى عام 2017 .

وكان اللاعب الايطالى الدولى قد انضم الى يوفنتوس قادما من فيورنتينا فى عام 2005 حيث احرز له 22 هدفا على الرغم من انه يلعب فى خط الدفاع .

 

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