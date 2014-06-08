أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الملكية والتصرف” ترصد تعديات شركة “أثرولاند” على أراضي الدولة بالصحراء الغربية

Google+ Print
“الملكية والتصرف” ترصد تعديات شركة “أثرولاند” على أراضي الدولة بالصحراء الغربية “الملكية والتصرف” ترصد تعديات شركة “أثرولاند” على أراضي الدولة بالصحراء الغربية

 

قال رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم رصد تعديات على أراضى الدولة بمنطقة المغرة والتى تقع شمال شرق منخفض القطارة بالصحراء الغربية، من قبل شركة “أثرو لاند”، ومخالفتها لقوانين هيئة المشروعات والتنمية الزراعية.

وأكد رئيس القطاع أن الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على إصدار قراراً بإزالة تلك التعديات بالطريق الإدارى، وبالقوة الجبرية، وأن تكون مصاريف تلك الإزالة على نفقة المتعدى.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع منطقة غرب الدلتا ومريوط التابعة للهيئة، لتفيذ الإزالة بعد قرار الوزير، بالتنسيق مع مديرية الأمن المختصة لتأمين اللجنة حتى تنتهى من أعمالها باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضى.

وكلف أبوحديد هيئة التعمير و التنمية الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع مديرية الأمن المختصة لتأمين اللجنة حتى تنتهى من أعمالها ، و بالتعامل مع المعتدين على أراضى الدولة و استرداد حقوقها فوراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا