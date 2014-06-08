“الملكية والتصرف” ترصد تعديات شركة “أثرولاند” على أراضي الدولة بالصحراء الغربية

قال رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم رصد تعديات على أراضى الدولة بمنطقة المغرة والتى تقع شمال شرق منخفض القطارة بالصحراء الغربية، من قبل شركة “أثرو لاند”، ومخالفتها لقوانين هيئة المشروعات والتنمية الزراعية.

وأكد رئيس القطاع أن الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على إصدار قراراً بإزالة تلك التعديات بالطريق الإدارى، وبالقوة الجبرية، وأن تكون مصاريف تلك الإزالة على نفقة المتعدى.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع منطقة غرب الدلتا ومريوط التابعة للهيئة، لتفيذ الإزالة بعد قرار الوزير، بالتنسيق مع مديرية الأمن المختصة لتأمين اللجنة حتى تنتهى من أعمالها باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضى.

وكلف أبوحديد هيئة التعمير و التنمية الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع مديرية الأمن المختصة لتأمين اللجنة حتى تنتهى من أعمالها ، و بالتعامل مع المعتدين على أراضى الدولة و استرداد حقوقها فوراً.