تقارير - فان جال يطالب يونايتد بالتعاقد مع مولر وشفاينشتايجر وهوميلس

أشارت تقارير إخبارية أن الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طالب بالتعاقد مع الثلاثي الألماني باستيان شفاينشتايجر وتوماس مولر وماتس هوميلس.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أخبر إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد أنه يريد إنهاء صفقة ضم الثلاثي الألماني عقب كأس العالم مباشرة.

وأشار التقرير إن صفقة ضم الثلاثي تبدو صعبة للغاية في ظل عدم نية دورتموند لبيع هوميلس فيما قد يغالي بايرن ميونيخ في سعر لاعبيه شفاينشتايجر ومولر المرتبطين بعقود طويلة.

وكان فان جال قد درب ثنائي بايرن ميونيخ مولر وشفاينشتايجر حينما كان يتولى قيادةا الفريق إذ هو من حول شفاينشتايجر للاعب وسط دفاعي فيما كان صاحب قرار تصعيد مولر من أكاديمية الناشئين.

يذكر أن فان جال يتولى تدريب مانشستر يونايتد بعد نهاية مهمته مع منتخب هولندا والتي تنتهي عقب كأس العالم 2014 في البرازيل.