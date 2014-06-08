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إليسا تهنئ المصريين: ضربتم للعالم مثالاً عظيماً للديمقراطية

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إليسا

إليسا

هنئت النجمة اللبنانية إليسا الشعب المصرى بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه رئيساً للبلاد لأربعة سنوات قادمة.

وكتبت النجمة اللبنانية  تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إلى شعب الحبيب، لقد ضربتم للعالم مثالاً عظيماً للديمقراطية، خالص إعجابى وتهنئتى لكم».

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى وثيقة تسلم السلطة وانت مراسم تنصيبه بقصر الاتحادية الرئاسى بحضور الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور ورؤساء وملوك ووفود عربية وأفريقية. إليسا

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