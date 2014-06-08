حريق هائل يلتهم فداناً بحديقة موالح بسبب كوب شاى بالمنوفية

تمنكت قوات الإطفاء والحماية المدنية السيطرة على حريق هائل نشب بحديقة موالح بمركز السادات واتهم مستأجر الحديقة جاره بالتسبب فى اشتعال النيران واحتراق فدان من المزرعة أثناء إعداده الشاى تم تحرير محضر بالواقعة .

وتلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث السادات بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بمزرعة موالح بقرية كفر داود وبالانتقال تم إخماد الحريق الذى نشب بمزرعة موالح على مساحة 6 افدنة ملك عبد السلام محمود يستأجرها محمود عبد الله 30 سنة مؤهل متوسط ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات وتبين إحتراق فدان من الموالح .

وبسؤال المستأجر اتهم جاره بالتسبب فى الحريق نتيجة تطاير بعض الشرر أثناء إعداده مشروب الشاى ونفى خلافات بينهما وتم التحفظ على محل الحريق وتم تحرير محضر رقم 10195 جنح السادات وباشرت النيابة التحقيق .