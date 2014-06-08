بدء مغادرة الوفود المُشاركة في تنصيب السيسى وسط إجراءات أمنية مشددة بالمطار

بدأ مطار القاهرة استعداداته لمغادرة الوفود التي شاركت في الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسى ، وتسلمه مهامه من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه يبدأ من عصر اليوم الأحد مغادرة وفود دول السعودية فلسطين ، الإمارات ، غينيا ، السودان ، قبرص ، تشاد ومالي والكويت والأردن والبحرين وروسيا وعُمان , وتغادر وفود دول العراق، ، جزر القمر ، اريتريا غدا الاثنين.

وأشارت المصادر إلى أن الصالة الرئاسية وقاعة كبار الزوار والسلطات العاملة بهما قد أنهت استعداداتها كافة لاستقبال الرؤساء والوفود ، فى الوقت الذي لم يغادر فيه وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال المطار ، بعد استقباله أخر القادمين لحضور الاحتفال وكان هو الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن .

فى الوقت نفسه لازال يشهد مطار القاهرة استمرار لحالة الطوارئ القصوى و رفع درجة الاستعداد الأمني به والطرق المؤدية له وعلى مداخل ومخارج المطار وانتشرت الخدمات الأمنية علي كافة طرق المطار .

وقررت سلطات الأمن بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي ، استمرار إغلاق ساحة انتظار السيارات المخصصة لاستراحة كبار الزوار بالمطار واقتصارها علي سيارات مواكب رؤساء الدول والملوك القادمة والمغادرة بعد انتهاء حف التنصيب , انتشرت شرطة رئاسة الجمهورية داخل منطقة كبار الزوار واستراحة رئاسة الجمهورية لإنهاء إجراءات الوفود المغادرة .

فى السياق ذاته يتم تدقيق إجراءات الأمن بالنسبة للركاب في السفر والوصول وسيطرت وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة داخل وخارج صالات السفر والوصول على الأمر بتدعيمها بكاميرات حديثة لمتابعة سير العمل أول بأول لمواجهة أي طوارئ على أن يكون هناك تنسيق مستمر بين وزارة الطيران المدني وكافة الجهات الأمنية من وزارة الداخلية وأمن الميناء والقوات المسلحة والسلطات الجمركية وتم تنشيط غرفة العمليات للتصدي لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال الشغب .

وتقوم الشرطة بنشر كمائن ثابتة ومتحركة لمواجهة أي محاولات للتسلل لحرم المطار من خلال التفتيش اليدوي للسيارات، والاستعانة بأجهزة الفحص الآلي والكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المفرقعات، مع وجود احتياطات تأمينية لقوات الأمن ، والتعامل بكل شدة مع أي محاولات للاختراق الأمني ، و هناك كمائن مرورية على كل المداخل والمخارج بخلاف التأمين الكامل للمراكز الحيوية ، كبرج المراقبة الجوية ومركز الملاحة والعمليات الجوية ووزارة الطيران المدني ومواقف انتظار السيارات وصالات المودعين والمستقبلين، إلى جانب وجود إجراءات أمنية صارمة على الحقائب والشحن الجوي بقرية البضائع .