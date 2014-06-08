أمين “النور” بالوادي الجديد يحرر محضرا بسبب إزالة لافتات تأييدهم للسيسي بالخارجة

قام مسئولو الوحدة المحلية لمركزو مدينة الخارجة بالوادي الجديد بإزاله صور ولافتات تأييد الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بميدان البساتين بمدينة الخارجة وبعدة ميادين أخري بالمدينة تزامنا مع الاحتفالات بتنصيب الرئيس الجديد وتوليه مهام منصبه الرسمية.

تبين إزالة صور الرئيس من ميادين مدينة الخارجة الخاصة بحزبي النور السلفي وحزب المؤتمر بالمحافظة ، وهو ما أثار غضب واستياء أعضاء الحزبين ، حيث قام محمد سيد الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالوادي الجديد بتحرير محضر رسمي أمام قسم شرطة الخارجة ضد مسئولي مركز الخارجة والمحافظة بسبب تمزيق وإزالة صور الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.