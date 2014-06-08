رئيس الجالية المصرية فى ليبيا: فرحة عارمة للمصريين عقب أداء السيسى اليمين الدستورية

أكد رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا الدكتور علاء حاضورة، أن الجالية بمختلف المدن الليبية تابعت اليوم الأحد، عبر القنوات الفضائية وسط فرحة عارمة مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية ليصبح رئيسا رسميا للبلاد.

وقال حاضورة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- اليوم الأحد، إن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اليمين الدستورية رئيسا للبلاد هو يوم تاريخى فى حياة الشعب المصرى لن ينسى، نبدأ فيه العهد الجديد، مؤكدا ثقته فى قدرة الرئيس على قيادة البلاد إلى بر الأمان متخطيا كل التحديات.

وأضاف حاضورة أن هذه المشاركة الكبيرة من قبل الدول العربية والأفريقية والأجنبية فى احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد دلالة كبيرة على أهمية المكانة التى تتمتع بها مصر لدى العالم أجمع وهى تأييد قوى لما تقوم به مصر وشعبها من تسطير تاريخ جديد لأرض الكنانة.

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