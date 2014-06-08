أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الجالية المصرية فى ليبيا: فرحة عارمة للمصريين عقب أداء السيسى اليمين الدستورية

Google+ Print
رئيس الجالية المصرية فى ليبيا: فرحة عارمة للمصريين عقب أداء السيسى اليمين الدستورية رئيس الجالية المصرية فى ليبيا: فرحة عارمة للمصريين عقب أداء السيسى اليمين الدستورية

أكد رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا الدكتور علاء حاضورة، أن الجالية بمختلف المدن الليبية تابعت اليوم الأحد، عبر القنوات الفضائية وسط فرحة عارمة مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية ليصبح رئيسا رسميا للبلاد.

وقال حاضورة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- اليوم الأحد، إن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اليمين الدستورية رئيسا للبلاد هو يوم تاريخى فى حياة الشعب المصرى لن ينسى، نبدأ فيه العهد الجديد، مؤكدا ثقته فى قدرة الرئيس على قيادة البلاد إلى بر الأمان متخطيا كل التحديات.

وأضاف حاضورة أن هذه المشاركة الكبيرة من قبل الدول العربية والأفريقية والأجنبية فى احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد دلالة كبيرة على أهمية المكانة التى تتمتع بها لدى العالم أجمع وهى تأييد قوى لما تقوم به مصر وشعبها من تسطير تاريخ جديد لأرض الكنانة.

موضوعات متعلقة..

حرس الشرف يؤدى التحية العسكرية للرئيس السيسى

"المدفعية" تطلق 21 طلقة عقب وصول "السيسى" الاتحادية

المواطنون يشعلون التحرير بالاحتفالات بعد أداء السيسى اليمين.. الألعاب النارية والزغاريد أبرز مظاهر الاحتفال.. وطائرة عسكرية تلقى الأعلام وصورة الرئيس على المحتفلين.. ورجال المفرقعات يؤمنون المحتفلين

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر