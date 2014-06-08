"الزراعة" تستقبل 30 ألف رأس من الأبقار هدية الإمارات لمصر

أكد الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن محاجر الهيئة استقبلت حتى الآن 30 ألف رأس من الأبقار منها للذبيح الفورى وعجلات عشار لإنتاج الألبان والتربية، وهى من إجمالى صفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة لمصر بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأورجواى، والتى وصلت تباعا على دفعات لا تقل عن 10 آلاف رأس.

وأضاف رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى ، أن اللجان المشكلة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل حاليا على فحص شحنات الأبقار هدية الإمارات لمصر من أورجواى والبرازيل، لتصل تباعا خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن جميع الشحنات الورادة تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية، حيث يتم طرح كميات منها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك، ومنها للتربية.

وأوضح سيد جاد المولى، أن كل الشحنات الورادة من الخارج تخضع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى، طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الأبقار لأغراض الذبح الفورى فى المجازر الحدودية، مشير إلى أن هدية الإمارات لمصر من الحيونات والبالغة 100 ألف رأس نوعين من الأبقار الأول يتم تخصيصه للذبح الفورى وعرضه فى المجمعات الاستهلاكية، والثانى يضم عجلات عشار لإنتاج الألبان والتربية.