أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تعليم السويس: لم تردنا أي شكاوى بامتحانات الثانوية العامة اليوم

Google+ Print
تعليم السويس: لم تردنا أي شكاوى بامتحانات الثانوية العامة اليوم تعليم السويس: لم تردنا أي شكاوى بامتحانات الثانوية العامة اليوم

مديرية التربية والتعليم بالسويس

قال ايمن فهمي المستشار الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن غرفة العمليات بالمديرية أعلنت عدم تلقيها أى شكاوي من أسئلة الإمتحانات مادة اللغة العربية بالثانوية العامة اليوم والذى حضرها 3511 طالب وطالبة.

 أضاف فهمي فى بيان اعلامي أن لجنة ذوى الإحتياجات الخاصة وبمدرسة النور للمكفوفين ، شهدت حضور الطلاب المقيدين بها دون مشاكل ، وأعربوا عن سهولة الإمتحانات.

وأصدر ديوان عام محافظة السويس بيان يوضح أن اللواء العربي السروي محافظ السويس يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم مع أعضاء الغرفة لتذليل أي عقبات تواجه مراقبي اللجان القادمين من المحافظات الأخرى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا