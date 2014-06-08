تعليم السويس: لم تردنا أي شكاوى بامتحانات الثانوية العامة اليوم

قال ايمن فهمي المستشار الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن غرفة العمليات بالمديرية أعلنت عدم تلقيها أى شكاوي من أسئلة الإمتحانات مادة اللغة العربية بالثانوية العامة اليوم والذى حضرها 3511 طالب وطالبة.

أضاف فهمي فى بيان اعلامي أن لجنة ذوى الإحتياجات الخاصة وبمدرسة النور للمكفوفين ، شهدت حضور الطلاب المقيدين بها دون مشاكل ، وأعربوا عن سهولة الإمتحانات.

وأصدر ديوان عام محافظة السويس بيان يوضح أن اللواء العربي السروي محافظ السويس يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم مع أعضاء الغرفة لتذليل أي عقبات تواجه مراقبي اللجان القادمين من المحافظات الأخرى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.