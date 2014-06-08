مساعد وزير الداخلية: أحبطنا مخططات لإفساد احتفالات الشعب بتنصيب الرئيس

قال اللواءعبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أحبطنا مخططات لإفساد احتفالات الشعب بتنصيب الرئيس، إذ قامت أجهزة الوزارة منذ عدة أيام تأمين احتفالات تنصيب الرئيس بضربات استباقية للعناصرالإرهابية، واستعنا بمركبات القوات المسلحة لمداهمة المناطق الخطرة،وتعمدنا عدم الإعلان عنها حتى لا نروع المواطنين.

وأضاف عثمان خلال برنامح ” ضيف اليوم ” الذى تقدمه الإعلامية منال السعيد على فضائية ” الغد العربى” أن كافة قطاعات الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة مستعدة منذ عدة أيام لتأمين احتفالات تنصيب الرئيس،وهناك خطة تأمين قامت بها فرق بحث من رجال البحث الجنائى وقطاع الأمن العام ومديرية امن القاهرة قامت بفحص المناطق التى تقع بجوارمنطقة الاحتفال،وتمشيط محيط قصرالاتحادية وسرايا القبة والمحكمة الدستورية باستخدام سيارات كشف المتفجرات،بالإضافة إلى نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة السرية في خطوط سير الاحتفالات،وتحويل طريق الكورنيش إلى الأوتوستراد لتأمين المحكمة الدستورية.

وأوضح عثمان أنه ليس لدينا معتقل واحد في السجون والمودعين في السجون بقرار من جهات لتحقيق، والأرقام المعلنة من قبل جماعة الإخوان عن إعداد المعتقلين مزيفة،ومرسى يعامل معاملة سجين عادى بما له وما عليه من حقوق.

وشدد عثمان عل قدرة الشرطة على تأمين أي مكان يختاره الرئيس عبد الفتاح السيسى لممارسة حكمه،واتخذت الإجراءات الكفيلة بتأمين تحركات وإقامة الرئيس السابق عدلى منصور،موضحةً أن الشرطة ليست لخدمة النظام الحاكم ولا يهددها الإرهاب وتلتزم بتطبيق القانون،وتحرص على بناء علاقة طيبة مع المواطن،ولاتتعرض للاحتجاجات التى تتم داخل المؤسسات ولا تعطل المرور.