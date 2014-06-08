ولى العهد السعودى لدى وصوله القاهرة: سنقف جنبا إلى جنب مع مصر

أكد ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة العربية السعودية ستظل حكومة وشعبا أخا وفيا تقف جنبا إلى جنب مع مصر الشقيقة في الشدة والرخاء ، معربا عن الأمل فى أن يكون انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر ايذانا بدخول مصر فى عهد جديد يحقق لشعب مصر تطلعاته التى يصبو إليها.

> جاء ذلك في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية لولى العهد السعودى لدى وصوله إلى القاهرة اليوم لحضور نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وفيما يلي نصها:

> في هذا اليوم المبارك الذي أصل فيه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لحضور حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسرني أن أعبر عن السعادة البالغة بهذه المناسبة التي تمثل نقطة تحول عظيمة لمصر نحو الأمن والاستقرار والسير في طريق التنمية المستدامة ـ بحول الله وقوته” ـ .

> “نأمل بإذن الله أن يكون انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي إيذانا بدخول مصر في عهد جديد، حيث كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنه يوم فاصل بين مرحلتين، بين الفوضى والاستقرار، ولا تبني الأمة مستقبلها ولا تقيم عزتها دون استقرار ولا شك بأن تولي فخامته قيادة أرض الكنانة وشعبها الكريم سيحقق لشعب مصر ـ بإذن الله ـ تطلعاته التي يصبو إليها”.

> إن شعب مصر الشقيق في هذا اليوم قد كتب مستقبله بيده ليواجه التحدي وليبني مستقبلا يليق بقدرته وحضارته، موقنا أنه بحضارته العظيمة وشعبه الوفي الكريم قادر على تحمل الصعاب ليعيد لمصر دورها المسؤول في العالم العربي والمجتمع الدولي، وستبقى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أخا وفيا تقف جنبا إلى جنب مع مصر الشقيقة في الشدة والرخاء.

> وفق الله مصر قادة وشعبا في مسارها الجديد، وسدد على طريق الخير خطاها، وحفظها من كل مكروه.