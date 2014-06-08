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ميدو يهاجم مازيمبي بالسرعة .. وجابر يشارك بحقنة مسكنة

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ميدو يهاجم مازيمبي بالسرعة .. وجابر يشارك بحقنة مسكنة ميدو يهاجم مازيمبي بالسرعة .. وجابر يشارك بحقنة مسكنة

يدفع أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل يمتاز بالسرعات فيما يخص الصعيد الهجومي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

واضطر ميدو لإشراك ظهيره الأيمن عمر جابر بعد أن حصل على حقنة مسكنة لتعينه على تحمل ألام كدمة الكتف الي تعرض لها في التدريب الأخير.

المباراة تقام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل استعادة الصدارة مجددا.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: عبد الواحد.

الدفاع: عبد الشافي - فتح الله - صلاح سليمان - جابر.

الوسط: محمد إبراهيم - نور السيد - مؤمن زكريا - أحمد توفيق - حازم إمام.

الهجوم: دومينيك.

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