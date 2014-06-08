الجاليات المصرية فى إيطاليا تحتفل بتنصيب السيسى رئيسا للجمهورية

تشارك الجاليات المصرية في روما وميلانو بعدة فعاليات بالتزامن مع احتفالات مصر اليوم بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية ، تبدأ عصر اليوم في ميدان (لاريبوبليكا) بقلب العاصمة الإيطالية، تتضمن فقرات شعرية من شعراء المهجر يلقيها الشاعر مجدى سرحان، والشاعر عصام مجاهد تدور موضوعاتها حول مصر والآمال الطموحة في الرئاسة الجديدة، بجانب فقرات ترفيهية غنائية، بجانب الأناشيد والأغنيات الوطنية بين المشاركين في احتفالية تنصيب الرئيس الجديد.

> وفي ميلانو يتجمع المصريون في فناء مدرسة نجيب محفوظ المصرية الإيطالية، تتضمن أيضا فقرات استعراضية فنية من بينها “التنورة” التي يجيدها أحد المصريين المقيمين في ميلانو.

> ومن جانبه، قال رئيس رابطة الجالية المصرية في ميلانو محمود عثمان إن “هذه الاحتفالية هي تكليل لإرادة المصريين في إيطاليا، التي ظهرت أولا في التدفق غير المسبوق على صناديق الاقتراع لاختيار المرشح السيسي، والآن هم يتدفقون أيضا للاحتفال بفوز مرشحهم وتنصيبه رسميا اليوم في مصر وسط حضور دولي مشرف”.

> وبدوره، أوضح عاطف متولي مسئول الهجرة بإحدى نقابات العمال في مدينة (أوستيا) الملاصقة لروما إنه “تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح الخاصة بإقامة هذه الاحتفالية، التي سيشارك فيها الجميع”، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستبدأ بعد أداء السيسي لليمين الدستوري وتستمر لمدة ساعتين، من الثالثة والنصف عصرا إلى الخامسة والنصف بالتوقيت المحلى لإيطاليا.