أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجاليات المصرية فى إيطاليا تحتفل بتنصيب السيسى رئيسا للجمهورية

Google+ Print
الجاليات المصرية فى إيطاليا تحتفل بتنصيب السيسى رئيسا للجمهورية الجاليات المصرية فى إيطاليا تحتفل بتنصيب السيسى رئيسا للجمهورية

تشارك الجاليات المصرية في روما وميلانو بعدة فعاليات بالتزامن مع احتفالات اليوم بتنصيب الرئيس عبد الفتاح رئيسا للجمهورية ، تبدأ عصر اليوم في ميدان (لاريبوبليكا) بقلب العاصمة الإيطالية، تتضمن فقرات شعرية من شعراء المهجر يلقيها الشاعر مجدى سرحان، والشاعر عصام مجاهد تدور موضوعاتها حول مصر والآمال الطموحة في الرئاسة الجديدة، بجانب فقرات ترفيهية غنائية، بجانب الأناشيد والأغنيات الوطنية بين المشاركين في احتفالية تنصيب الرئيس الجديد.
> وفي ميلانو يتجمع المصريون في فناء مدرسة نجيب محفوظ المصرية الإيطالية، تتضمن أيضا فقرات استعراضية فنية من بينها “التنورة” التي يجيدها أحد المصريين المقيمين في ميلانو.
> ومن جانبه، قال رئيس رابطة الجالية المصرية في ميلانو محمود عثمان إن “هذه الاحتفالية هي تكليل لإرادة المصريين في إيطاليا، التي ظهرت أولا في التدفق غير المسبوق على صناديق الاقتراع لاختيار المرشح السيسي، والآن هم يتدفقون أيضا للاحتفال بفوز مرشحهم وتنصيبه رسميا اليوم في مصر وسط حضور دولي مشرف”.
> وبدوره، أوضح عاطف متولي مسئول الهجرة بإحدى نقابات العمال في مدينة (أوستيا) الملاصقة لروما إنه “تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح الخاصة بإقامة هذه الاحتفالية، التي سيشارك فيها الجميع”، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستبدأ بعد أداء السيسي لليمين الدستوري وتستمر لمدة ساعتين، من الثالثة والنصف عصرا إلى الخامسة والنصف بالتوقيت المحلى لإيطاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية

السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»