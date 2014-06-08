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رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية : ماحدث اليوم مشهد تاريخي

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رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية : ماحدث اليوم مشهد تاريخي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية : ماحدث اليوم مشهد تاريخي

قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها قبيل حضوره حفل التنصيب مساءا بقصر القبة إن :”هذا المشهد حضارى ورائع جعلنا نستشعر بالعزة والكرامة ويستحضر قول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصرياً وبلادى بلادى لكى حبى وفؤادى
> ووجه القصبى التهنئة للشعب المصرى وطالبه باستمرار اليقظة فى المرحلة القادمة لاستكمال خارطة الطريق والعمل من الرئيس النتخب من أجل نهضة مؤكدا ان الخطوة القادمة مهمة ومصيرية وهى استحقاق الانتخابات البرلمانية”.

ووجه القصبى رسالة إلى العالم الخارجى بأن ماحدث اليوم هو رسالة وإعلان من الشعب بأن مصر تسترد السيادة والريادة ومكانتها العالمية وتصمم على استكمال خارطة الطريق ،كما وجه القصبى التحية إلى المؤسسات الأمنية والتى وقفت على الحياد وانحازت إلى إرادة الشعب ،كما وجه الشكر إلى المستشار عدلى منصور الرئيس المنتهية ولايته والذى أدى رسالة بأمانة وكفاءة عالية، كما وجه الشكر إلى جميع الدول العربية والإفريقية والتى أعلنت اعترافها بما أنجزه الشعب المصرى.

وتوجه الدكتور القصبى بتحية خاصة إلى الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى، داعياً الله عزوجل أن يعين الرئيس على أدائه المهمة الثقيلة التى كلفه بها الشعب.

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