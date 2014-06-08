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عميد رياض الأطفال بالفيوم يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بالتعليم المفتوح

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عميد رياض الأطفال بالفيوم يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بالتعليم المفتوح عميد رياض الأطفال بالفيوم يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بالتعليم المفتوح

جامعة الفيوم

قام الدكتور نور أحمد الرمادى عميد كلية رياض الأطفال بجامعة الفيوم يرافقه الدكتور رجب شعبان المشرف العام على الامتحانات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد بخيت وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة بتفقد لجان امتحان طلاب الفرقة اﻷولى بالتعليم المفتوح التي تعقد لأول مرة هذا العام بالكلية ، حيث أدى 68 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة تاريخ الفيوم وحضارتها.

وصرح الرمادي أن الامتحانات تعقد في الفترة المسائية لطلاب الفرقة اﻷولى الفصل الدراسي الثانى ويؤديها 95 طالبا فى مادة منهج اﻷنشطة فى رياض اﻷطفال ، مؤكدا على تواجد أستاذي المادة الدكتور سيد محمود والدكتورة سحر فتحي باللجان للرد علي أي استفسارات للطلاب تتعلق بالورقة الامتحانية.

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