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عباس وكيري يتفقان على خطة سلام بين إسرائيل وفلسطين

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عباس وكيري يتفقان على خطة سلام بين إسرائيل وفلسطين عباس وكيري يتفقان على خطة سلام بين إسرائيل وفلسطين

كتب : أ ف ب منذ 33 دقيقة

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الخميس أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما خطة سلام يتولى كيري إعدادها.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس عقب اللقاء، "الخطة لا زالت حتى الآن في مرحلة الإعداد والاتصالات مع كافة الاطراف الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والأوروبية وروسيا وكافة الأطراف الدولية المعنية بالسلام والاستقرار في منطقتنا".

وبحسب عريقات فإن "كيري يقوم بجولات مكثفة واتصالات واسعة للوصول إلى صيغة لخطته" مشيرا إلى أنه "لا يوجد طرف في العالم يستفيد من السلام كما يستفيد الشعب الفلسطيني، ولا يوجد طرف يخسر من استمرار الاحتلال كما الشعب الفلسطيني".

وأكد عريقات أن "دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة بدون استيطان، هي ليست شروط بل التزامات لتحقيق السلام".

ووصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الخميس، حيث يواصل جهوده لدفع إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات السلام المجمدة منذ نحو ثلاثة أعوام، بينما تتزايد الشكوك حول نجاح جهوده.

والتقى عباس كيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث وصف عريقات اللقاء بأنه "كان مطولا وعميقا وإيجابيا تم فيه بحث عملية إعداد كيري لخطة السلام في المنطقة" مؤكدا بأن الفلسطينيين يأملون نجاحها.

وقالت وكالة الـنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس الفلسطيني وكيري، استكملا في الاجتماع ما تم بحثه بينهما في الأسابيع الماضية حول الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.

ولم ينجح كيري خلال شهرين من اللقاءات، بإحراز أي تقدم سوى إحياء مبادرة السلام العربية التي يعود تاريخها إلى عام 2002 بدعم من قطر. بينما يواصل الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني تبادل الاتهامات حول العوائق التي تحول دون استئناف محادثات السلام.

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