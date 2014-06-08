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إصابة شخصين ونفوق 11 رأس ماشية في احتراق 6 منازل بسوهاج‎

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إصابة شخصين ونفوق 11 رأس ماشية في احتراق 6 منازل بسوهاج‎ إصابة شخصين ونفوق 11 رأس ماشية في احتراق 6 منازل بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب بـ 6 منازل بساقلتة.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق بعدد من المنازل وتم الدفع بقوات الحماية المدنية  لاخماد الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل رفعت محمد السيد وامتد الحريق لمنازل مجاورة لأحمد بخيت حمادة ورمضان علي حمادة وحنفي فرج حمادة واشرف رمضان علي وحسني رمضان علي.

نتج عن الحريق إصابة مالكي المنزلين الأول والثاني بحروق مختلفة ونتج عن الحريق نفوق 11 راس ماشية ودابة واحتراق كميات من الأخشاب ، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة للتصرف.

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