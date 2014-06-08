طالبة ترفض دخول امتحان الثانوية العامة بالفيوم

رفضت طالبة دخول امتحان الثانوية العامة بالفيوم ، وتم تحرير محضر إثبات حالة بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بامتناع الطالبة ( ش . ش . ع من مدرسة الفيوم الثانوية بنات ) عن دخول الامتحان بلجنة مدرسة النهضة الإعدادية بنات رغم حضورها للمدرسة ، وقرر محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إخطار لجنة النظام والمراقبة بالوزارة.

وتسببت الألعاب النارية في حدوث حالة من الفزع بلجنة امتحانات الثانوية العامة بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق ، قال المهندس حسين عبد الخالق رئيس المركز إن هذه الألعاب أطلقها بعض المواطنين ابتهاجا بتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقد تدخلت القوة المكلفة بتأمين اللجنة والأجهزة التنفيذية بالقرية حيث تم إقناع المحتفلين بتأجيل مظاهر الاحتفال لما بعد انتهاء أداء الطلاب الامتحان .

وشكا طلاب اللجنة 12 بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس من تأخر توزيع أوراق الإجابة والأسئلة لما يقرب من ثلث ساعة .