هل تكون كورتني عروس عائلة كردشيان الجديدة؟

رأت نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner أنه حان الوقت لتتزوج إبنتها Kourtney من حبيبها Scott Disick، وتؤسس معه عائلة مستقرة خصوصاً أن لديهما ولدين Mason و Penelope .

وقالت Jenner إنه الوقت الأمثل لتصبح علاقة إبنتها بحبيبها رسميّة، كما إنها تتمنى أن يكون زفافها مميزّاً ومجنوناً وأشبه بالسيرك.

يبدو أن حفل زفاف النجمة kim kardashian من حبيبها Kanye West الذي أقيم الشهر الماضي في إيطاليا، شجّع Kris على أن تعجّل في زواج إبنتها الثانية.

يشار إلى أن Kourtney تنتظر طفلها الثالث من Disick، كما أنها ستتحدث عن هذا الموضوع خلال الموسم الجديد من keeping up with the kardashians.

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