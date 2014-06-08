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أوس الشرقي: "واي فاي" هو النجم.. وغياب "البلام" أمر عادي!

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أوس الشرقي: "واي فاي" هو النجم.. وغياب "البلام" أمر عادي! أوس الشرقي: "واي فاي" هو النجم.. وغياب "البلام" أمر عادي!

الأحد 08-06-2014 14:05

الرياض : وليد عنتر

أكد المخرج أوس الشرقي أنه عاد مؤخراً من القاهرة إلى دبي بعد أن أنهى تصوير مقدمة و"تتير" الجزء الثالث من مسلسله "واي فاي 3" في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، برفقة نجوم العمل الفنانين حبيب الحبيب وأسعد الزهراني وطارق الحربي وريماس منصور ومحسن الشمري.
وقال: "إن الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي "واي فاي" سيحفل بالعديد من المفاجآت سواء على مستوى الصورة التي تقدم للمشاهد والطرح أو تقليد شخصيات جديدة من المشاهير بأسلوبنا الراقي، إضافة إلى زياد عدد "الاسكتشات" أو الممثلين المشاركين في حلقاته الثلاثين من والخليج والعالم العربي"، متمنياً أن ينال العمل نجاحاً أكبر من الجزأين السابقين، واللذين نالا متابعة جماهيرية عريضة من الجمهور الخليجي والعربي على شاشة العرب "mbc".
وأكد أوس الشرقي أن طبيعة "واي فاي" تعتمد على نجومية العمل وليس نجومية أبطاله، لذا فمع دخول أو خروج أي فنان كوميدي مهما كبر أو صغر اسمه فإن المسلسل يحافظ على نجاحه الجماهيري، وأضاف: "خرج الفنان الكوميدي الكبير داوود حسين من العمل في الجزء الثاني وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وهذا العام غاب الفنان حسن البلام، وهو أمر عادي، إذ لم ولن يتأثر العمل، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن جمهورنا".

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سيدتي

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