"اتحاد علماء المسلمين" يدعو لضغط عربي إسلامي لسحب حزب الله من سوريا

كتب : الاناضول منذ 8 دقائق

دعا "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، إلى "النفير العام" لنصرة ونجدة السوريين في مدينة القصير، غرب سوريا، وإلى ضغط عربي إسلامي لسحب عناصر حزب الله من سوريا.

وفي بيان أصدره مساء اليوم، قال الاتحاد إنه "يتابع كل يوم تطورات الوضع في سوريا، وما وصل إليه من معاناة خطيرة، والتي كشفت عن الطبيعة الدموية والوحشية للنظام السوري، والتي فاقت كل التوقعات".

ودعا الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اجتماع طارئ لاتخاذ قرار عربي إسلامي، يوقف المجازر التي تقام في حق الشعب السوري، والضغط على لبنان لسحب عناصر حزب الله من الأراضي السورية.