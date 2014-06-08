أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«مادورو» يتعهد بالقضاء على الفقر في فنزويلا قبل انتهاء ولايته

Google+ Print

تعهد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأحد، بالقضاء على الفقر في بلاده عام 2018 قبل نهاية ولايته الرئاسية في 2019، والتي اختير لها في أبريل 2013.

وذكر «مادورو» في فعالية نقلها الراديو والتليفزيون: «سيسعدني في عام 2018 القول إننا حققنا الهدف في القضاء على الفقر في فنزويلا».

ورفض الرئيس ارتفاع معدل الفقر بعد نشر بيانات المعهد الوطني للإحصاء التي تفيد بارتفاع معدل الفقر من عام 2012 إلى 2013. وأوضحت البيانات أن معدل الفقر المدقع ارتفع بين عامي 2012 و2013 من 7.1% إلى 9.8% من إجمالي 29 مليون فنزويلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي