«مادورو» يتعهد بالقضاء على الفقر في فنزويلا قبل انتهاء ولايته

تعهد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأحد، بالقضاء على الفقر في بلاده عام 2018 قبل نهاية ولايته الرئاسية في 2019، والتي اختير لها في أبريل 2013.

وذكر «مادورو» في فعالية نقلها الراديو والتليفزيون: «سيسعدني في عام 2018 القول إننا حققنا الهدف في القضاء على الفقر في فنزويلا».

ورفض الرئيس ارتفاع معدل الفقر بعد نشر بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومة التي تفيد بارتفاع معدل الفقر من عام 2012 إلى 2013. وأوضحت البيانات أن معدل الفقر المدقع ارتفع بين عامي 2012 و2013 من 7.1% إلى 9.8% من إجمالي 29 مليون فنزويلي.