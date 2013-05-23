أطباء 15 وحدة صحية بمركز الداخلة يبدأون إضرابهم للمطالبة بصرف الحوافز

كتب : شرف غريب الخميس 23-05-2013 16:58

بدأ صباح اليوم الخميس، أطباء 15 وحدة صحية قروية بمركز الداخلة، إضرابهم عن العمل داخل الإدارة الصحية بمدينة موط، عاصمة مركز الداخلة، بسبب تأخر صرف بعض المستحقات المالية الخاصة بهم.

الأطباء المضربون، أكدوا أن الإضراب مستمر حتي تحقيق مطالبهم المشروعة، وهي صرف الحوافز الخاصة بأطباء المناطق النائية، وهي بنسبة 100% وقد تأخر صرفها منذ مارس الماضي، بل فوجئوا بأن الإدارة الصحية تقوم بخصم 500 جنيه من رواتبهم كل شهر دون مبرر.

وأضافوا أن هذه الحوافز لم يتم صرفها منذ شهر مارس الماضي، وأنهم هددوا بالإضراب السابق الذي استمر لساعات فقط، ولكن المسؤولين لم يستجيبوا لطلباتهم، لذا قرروا تصعيد الموقف بإضراب كامل.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد بخاري مدير الصحه بالوادي الجديد، مديرية الشئون الصحية دفعت بسيارات إسعاف إضافية لمركز الداخلة، لنقل الحالات إلى المستشفيات المركزية أو نقلها إلى مستشفيات بلاط أو الخارجة إذا استدعى الأمر ذلك، في محاولة لسد الفجوة الشديدة التي حدثت بإضراب الأطباء، وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالمحافظة.