مصرع أربعة عمال في بيارة للصرف الصحي بأسيوط

كتب : محمود مالك الخميس 23-05-2013 17:21

لقي أربعة أشخاص مصرعهم بقرية بوق التابعة لمدينة القوصية، أثناء إجرائهم أعمال صبة بأحد المنازل وأثناء رفع أحدهم مياه من بيارة الصرف فاختل توازنه فسقط وتسبب سقوطه في مصرعه غرقا.

تلقى اللواء أبوالقاسم أبوضيف، مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد ممدوح فرج، مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى القوصية المركزي بوصول أربعة أشخاص جثث هامدة نتيجة سقوطهم في بئر للصرف بمنزل أحدهم.

ودلت التحريات التي قام بها المقدم محمد فوزي، رئيس وحدة مباحث القوصية، أنه في أثناء قيام عاصم إلياس حنا، 28 سنة، برفع بعض المياه من بيارة للصرف بمنزل شخص يدعى أيمن نسان الكائن بقرية بوق التابعة لمركز القوصية لاستخدامها في عملية البناء والصبة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء عن القرية في ظل أزمة الكهرباء الموجودة حاليا، اختل توازنه فسقط داخل بيارة الصرف ليلقى مصرعه غرقا، وعندما حاول ثلاثة من أصدقائه إنقاذه، لقي صديقه الأول قاسم رسمي سمعان، 24 سنة، عامل، مصرعه هو الآخر، فيما أصيب كل من رماني حشمت زكي، 22 سنة، وشنودة عبد الملاك، 22 سنة، بحالة هستيرية وحاولوا إنقاذهما ليلقى كل منهم مصرعه.

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.