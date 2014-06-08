أفغانستان تشدد الإجراءات الأمنية على الحملات الانتخابية بعد محاولة اغتيال «عبدالله»

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إنه جرى تعزيز الإجراءات الأمنية على المرشحين في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المقررة الأسبوع المقبل حتى يتمكن الاثنان من مواصلة حملاتهما الانتخابية بعد هجوم تعرض له أحدهما وأسفر عن سقوط 12 قتيلا.

وكان عبدالله عبدالله، المرشح الأوفر حظا تعرض لمحاولة اغتيال، الجمعة، عندما انفجرت قنبلتان أمام فندق كان ينظم به تجمعا حاشدا. ودمرت إحدى السيارات في قافلته.

وكان عدد القتلى الذي أعلن بعد الهجوم في العاصمة الأفغانية 6 إلا أنه جرت مضاعفته إلى 12، الأحد، كما أصيب 40 شخصا.

وقال صديق صديقي، المتحدث باسم وزارة الداخلية: «جرى تشديد الإجراءات الأمنية اعتبارا من الليلة الماضية».

وتتضمن الإجراءات الجديدة نشر المزيد من قوات الأمن في التجمعات الحاشدة وتكليف عدد أكبر من الحراس بحماية «عبدالله» وزير الخارجية السابق ومنافسه في جولة الإعادة المقررة السبت المقبل، الاقتصادي السابق بالبنك الدولي أشرف عبدالغني.