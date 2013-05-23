"نحو غد أفضل".. اجتماع لـ"القومي للمرأة" بطنطا بحضور "التلاوي"

خلال الاجتماع.. تم توزيع استمارات "تمرد" من قبل أعضاء الحملة بالغربية

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي الخميس 23-05-2013 17:26

شهد اجتماع المجلس القومي للمرأة بطنطا، الذي حضرته السفيرة مرفت التلاوي، رئيسة المجلس، هتافات من قبل الحضور ضد الإخوان منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، وهو ما رفضته التلاوي، ومنعته باعتبار أن الندوة ليست سياسية، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالغربية تحت عنوان "نحو غد أفضل" ظهر اليوم، وحضرها اللواء سعيد عبد المعطي السكرتير العام لمحافظة الغربية، نائبا عن المحافظ، والدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس بالغربية.

وشهد الاجتماع، توزيع استمارات حملة "تمرد" من قبل أعضاء الحملة بالغربية، لجمع توقيعات على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وتجاوز عدد التوقيعات بالغربية أكثر من 600 ألف توقيع.

وقالت التلاوي، في كلمتها، إن المرأة تمثل ثقلا مهما في الدولة، ويجب ألا يصل اليأس إليها من محاولات تهميش دورها المتعمد من البعض، ويكفي أن نعلم أن المرأة وحدها تُدخل للدولة أكثر من 418 مليار جنيه، وتمثل نحو 35%من النظام الإداري للدولة وتمثل نحو 85% من صناعة الأدوية، بمعنى أن توقف المرأة عن العمل يعني أننا لن نجد حبة دواء واحدة.

وأضافت السفيرة التلاوي، أن المرأة تمتلك مفاتيح اللعبة الانتخابية والسياسية حيث يصل عدد أصوات النساء نحو 21 مليون صوت انتخابي، تستطيع من خلاله أن تدير دفة العملية الانتخابية.