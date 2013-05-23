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الحرية والعدالة بالبحيرة ينعي أمين الشرطة الشهيد

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الحرية والعدالة بالبحيرة ينعي أمين الشرطة الشهيد الحرية والعدالة بالبحيرة ينعي أمين الشرطة الشهيد

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى الخميس 23-05-2013 17:30

نعى حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أمين الشرطة حسن عبد المجيد حسن سلطان، أمين شرطة توفى اليوم، على يد مجموعة من البلطجية والمجرمين، خلال مطاردة أمنية بالطريق الزراعي بدمنهور.

قال المهندس أسامة سليمان، أمين الحرية والعدالة بالبحيرة: "نعزي الوطن قيادة وشعباً في شهداء الواجب"، مؤكدا أن الحزب لن يهدأ له بال حتى يتحقق الأمن في ربوع الوطن ويشعر المواطن المصري بأمان كامل على حياته وممتلكاته.

وأضاف "نشد على أيدي رجال الشرطة الشرفاء الذين يتحملون العبء والمسئولية الكبرى لعودة الأمن ويضحون بكل غال ونفيس، ولا يبخلون على الوطن بدمائهم وأرواحهم، مشددا على وقوف الحزب مع أهل الشهيد في مصابهم الجلل، الذي هو مصابنا جميعاً،" مطالباً القيادة السياسية أن تبذل قصارى جهدها في اتخاذ قرارات تضرب بها بيد من حديد، على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

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